Лише за попередню добу ліквідували ще 350 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії, тож достеменно підрахувати втрати ворога неможливо.
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Втрати ворога у техніці станом на 10 вересня
- танків – 2136 одиниць (+14);
- бойових броньованих машин – 4584 одиниць (+9);
- артилерійських систем – 1259 одиниць (+22);
- РСЗВ – 311 одиниць (+5);
- засобів ППО – 162 одиниці (+3);
- літаків – 239 одиниць;
- гелікоптерів – 212 одиниць (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 898 одиниць (+10);
- крилатих ракет – 215 одиниць (+1);
- кораблів та катерів – 215 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 одиниць (+27);
- спеціальної техніки – 116 одиниць (+2).
Актуальні втрати ворога станом на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, упродовж минулої доби ворог зазнав найбільше втрат на Харківському та Донецькому напрямках. Воно й не дивно, адже на першому захисники України продовжують проводити ефективний контрнаступ. Що стосується другого, то там в окупантів чітка задача – вийти на адміністративні межі до 15 вересня. От вони й намагатимуться з усіх сил це зробити.
Яка зараз ситуація на Харківщині
Розпочнімо з даних, якими володіють в Інституті з вивчення війни. Його аналітики зауважили, що станом на 9 вересня нашим військовим вдалося відбити у ворога 2500 квадратних кілометрів Харківщини.
Тоді ж мовилося про досягнення ЗСУ околиць Куп'янська, а також початок наступу на Ізюм. Останній звільнити з-під окупації планують з північного заходу, півночі, північного сходу та південного заходу. Як зазначають експерти, невдовзі захисники України ще й переріжуть наземні шляхи сполучення з цим містом.
І вже зранку 10 вересня нас потішили гарними новинами з Куп'янська. Перед міською радою українські військові зробили фото зі стягом. Під їхніми ж ногами можна побачити ганчірку, якою і є російський триколор.
У Генштабі поки офіційно не підтверджували звільнення міста від ворога. Водночас про це вже розповіли радник глави ОП Сергій Лещенко, а також радниця очільника Харківської обласної ради та волонтерка Наталія Попова.
Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео