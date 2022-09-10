Лише за попередню добу ліквідували ще 350 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії, тож достеменно підрахувати втрати ворога неможливо.

Читайте також ЗСУ підняли прапор у Куп'янську та шалені втрати ворога: головне за 199 день війни

Втрати ворога у техніці станом на 10 вересня

танків – 2136 одиниць (+14);

бойових броньованих машин – 4584 одиниць (+9);

артилерійських систем – 1259 одиниць (+22);

РСЗВ – 311 одиниць (+5);

засобів ППО – 162 одиниці (+3);

літаків – 239 одиниць;

гелікоптерів – 212 одиниць (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 898 одиниць (+10);

крилатих ракет – 215 одиниць (+1);

кораблів та катерів – 215 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 одиниць (+27);

спеціальної техніки – 116 одиниць (+2).



Актуальні втрати ворога станом на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, упродовж минулої доби ворог зазнав найбільше втрат на Харківському та Донецькому напрямках. Воно й не дивно, адже на першому захисники України продовжують проводити ефективний контрнаступ. Що стосується другого, то там в окупантів чітка задача – вийти на адміністративні межі до 15 вересня. От вони й намагатимуться з усіх сил це зробити.

Яка зараз ситуація на Харківщині

Розпочнімо з даних, якими володіють в Інституті з вивчення війни. Його аналітики зауважили, що станом на 9 вересня нашим військовим вдалося відбити у ворога 2500 квадратних кілометрів Харківщини.

Тоді ж мовилося про досягнення ЗСУ околиць Куп'янська, а також початок наступу на Ізюм. Останній звільнити з-під окупації планують з північного заходу, півночі, північного сходу та південного заходу. Як зазначають експерти, невдовзі захисники України ще й переріжуть наземні шляхи сполучення з цим містом.

І вже зранку 10 вересня нас потішили гарними новинами з Куп'янська. Перед міською радою українські військові зробили фото зі стягом. Під їхніми ж ногами можна побачити ганчірку, якою і є російський триколор.

У Генштабі поки офіційно не підтверджували звільнення міста від ворога. Водночас про це вже розповіли радник глави ОП Сергій Лещенко, а також радниця очільника Харківської обласної ради та волонтерка Наталія Попова.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео