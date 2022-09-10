Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 350 врагов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать потери врага невозможно.

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Потери врага в технике по состоянию на 10 сентября

танков – 2136 единиц (+14);

боевых бронированных машин – 4584 единиц (+9);

артиллерийских систем – 1259 единиц (+22);

РСЗО – 311 единиц (+5);

средств ПВО – 162 единицы (+3);

самолетов – 239 единиц;

вертолетов – 212 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 898 единиц (+10);

крылатых ракет – 215 единиц (+1);

кораблей и катеров – 215 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3426 единиц (+27);

специальной техники – 116 единиц (+2).

Актуальные потери врага по состоянию на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки враг понес больше потерь на Харьковском и Донецком направлениях. Оно неудивительно, ведь на первом защитники Украины продолжают проводить эффективное контрнаступление. Что касается второго, то там у кафиров четкая задача – выйти на административные границы до 15 сентября. Вот они и постараются изо всех сил это сделать.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области

Начнём с данных, которыми владеют в Институте по изучению войны. Его аналитики отметили, что на 9 сентября нашим военным удалось отразить у врага 2500 квадратных километров Харьковщины.

Тогда же говорилось о достижении ВСУ окрестностей Купянска, а также о начале наступления на Изюм. Последний освободить из-под оккупации планируют с северо-запада, севера, северо-востока и юго-запада. Как отмечают эксперты, вскоре защитники Украины еще и перережут наземные пути сообщения с этим городом.

И уже утром 10 сентября нас порадовали хорошими новостями из Купянска. Перед городским советом украинские военные сделали фото с флагом. Под их же ногами можно увидеть тряпку, которой и есть русский триколор.

В Генштабе пока официально не подтверждали освобождение города от неприятеля. В то же время, об этом уже рассказали советник главы ОП Сергей Лещенко, а также советница главы Харьковского областного совета и волонтер Наталья Попова.

Какая ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео