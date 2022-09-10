Від успішних наступальних дій ЗСУ інтенсивність обстрілів на Дніпропетровщині різко зменшилась. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу.

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Ефекти деокупації

Журналіст зазначив, що окупанти відчайдушно намагаються стримати натиск українських сил.

Що стосується Дніпропетровської області, а також Апостолівської, Широківської й багатостраждальної Зеленодольської громад: справді, з отриманням інформації про успішне визволення окремих населених пунктів на півночі Херсонщини можна констатувати, що зменшилася інтенсивність обстрілів цих територій. Звичайно, що не до нуля, як би хотілось,

– розповів співрозмовник.

За його словами, це не можна порівняти з тим, якою була інтенсивність ворожого вогню зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню великого калібру раніше.

"Що стосується північної Херсонщини, які були визволені ЗСУ раніше (Високопілля, зокрема, і найближчі села), то зараз росіяни намагаються загальмувати наступ наших хлопців. Вони переносять всю свою "вогняну лють" на визволені населені пункти й намагаються за будь-яку ціну зупинити наступ", – додав кореспондент.

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Масштаби руйнувань

Журналіст розповів, що деокуповане Високопілля за волонтерською десятибальною шкалою руйнувань має 8 з 10 балів.

До війни там мешкали близько 6500 людей, то під час визволення залишилось не більше 500. У сусідній Князівці – руйнування 10 з 10. Там немає жодного вцілілого будинку. З пів сотні колишніх мешканців залишились 10 – 20 людей, які весь час жили в нелюдських умовах,

– підкреслив співрозмовник.

Він зауважив, що коли волонтери привезли гуманітарний вантаж, люди раділи таким банальним речам як сірники та туалетний папір.

"Вони бачили, що таке "звільнення" бурятами, кадирівцями та сирійцями. Якби не ЗСУ, люди були б приреченими на напівголодне існування в російській окупації", – резюмував кореспондент.

російські обстріли Дніпропетровщини: що відомо

Російські війська фактично щодня обстрілюють Дніпропетровську область. На щастя, значну частину ракет вдається збити нашим Силам протиповітряної оборони.

10 вересня стало відомо, що росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та артилерію. Ворог атакував одразу три райони області – Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

8 вересня під прицілом окупантів знову був Нікопольський район.

3 вересня сили ППО збили усі 5 ракет, які скерували запустили на Дніпро.

Втім, влучання таки є, ракети руйнують цивільну та критичну інфраструктуру. Так, 6 вересня росіяни влучили у дві нафтобази у Кривому розі – руйнування тотальні: знищені цистерни, запаси палива. саму пожежу гасили дві доби.

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