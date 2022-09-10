Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко. Він зазначив, що "ніч була нескінченна тривог". З двох ворожих ракет, одну вдалось збити Протиповітряним Силам оборони.

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На Дніпровський скерували дві крилаті ракети. Одну ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання,

– повідомив Резніченко.

Внаслідок влучання зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці уже приборкали полум'я. За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

Вкотре постраждав Нікополь

Резніченко також повідомив, що російські війська двічі накрили вогнем Нікопольський район. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило.

Ворог вдарив також по Синельниківському району – на ранок випустив кілька російських ракет. За даними ОВА, люди неушкоджені. Натомість ушкоджень зазнало місцеве фермерське господарство.

До слова, 7 вересня у небі над Дніпропетровською областю українські військові збили російський безпілотник, який здійснював розвідку.

Ворог фактично щодня обстрілює Дніпропетровщину

Російські війська фактично щодня обстрілюють Дніпропетровську область. На щастя, значну частину ракет вдається збити нашим Силам протиповітряної оборони.

Так, 3 вересня сили ППО збили усі 5 ракет, які скерували запустили на Дніпро.

Втім, влучання таки є, ракети руйнують цивільну та критичну інфраструктуру. Так, 6 вересня росіяни влучили у дві нафтобази у Кривому розі – руйнування тотальні: знищені цистерни, запаси палива. саму пожежу гасили дві доби.

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