Тепер безпілотник-розвідник відправився вслід за "російським кораблем". А ворожа армія втратила ще одну одиницю важливої техніки.
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Деталі про збитий безпілотник
Гарна новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник,
– заявив голова ОВА Валентин Резніченко.
Голова облради Микола Лукашук розповів, що безпілотник "долітався" у Синельниківському районі. Його збила Протиповітряна оборона ПК "Схід".
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Напередодні ворог вгатив по нафтобазі в області
Увечері 5 вересня російські окупанти запустили ракету по Криворізькому району області. Вона влучила у нафтобазу й знищили всі запаси пального. На місці події спалахнула потужна пожежа, яку гасили понад 16 годин. Лише зранку 7 вересня голова ОВА повідомив, що рятувальники нарешті повністю ліквідували вогонь.
Додамо, що у той вечір під ворожим вогнем опинився також Нікопольський район.
3 вересня сили ППО збили усі 5 ракет, які скерували запустили на Дніпро. Жоден зі смертоносних снарядів не прилетів до місця призначення. Шкоди наробили лише уламки ракет – через падіння вони спровокували кілька пожеж. Однак рятувальники оперативно погасили загоряння.
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