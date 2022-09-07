Тепер безпілотник-розвідник відправився вслід за "російським кораблем". А ворожа армія втратила ще одну одиницю важливої техніки.

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Деталі про збитий безпілотник

Гарна новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник,

– заявив голова ОВА Валентин Резніченко.

Голова облради Микола Лукашук розповів, що безпілотник "долітався" у Синельниківському районі. Його збила Протиповітряна оборона ПК "Схід".

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Напередодні ворог вгатив по нафтобазі в області

Увечері 5 вересня російські окупанти запустили ракету по Криворізькому району області. Вона влучила у нафтобазу й знищили всі запаси пального. На місці події спалахнула потужна пожежа, яку гасили понад 16 годин. Лише зранку 7 вересня голова ОВА повідомив, що рятувальники нарешті повністю ліквідували вогонь.

Додамо, що у той вечір під ворожим вогнем опинився також Нікопольський район.

3 вересня сили ППО збили усі 5 ракет, які скерували запустили на Дніпро. Жоден зі смертоносних снарядів не прилетів до місця призначення. Шкоди наробили лише уламки ракет – через падіння вони спровокували кілька пожеж. Однак рятувальники оперативно погасили загоряння.

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