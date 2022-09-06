Одна з ракет "повітря — земля" Х-101 загарбників потрапила у нафтобазу в Кривому Розі. Її збити українським оборонним системам не вдалось.

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Ситуація після прильоту

На момент влучання ракетою по нафтосховищу в місті була оголошена повітряна тривога. На базі, де зберігалась нафта, миттєво спалахнула масштабна пожежа – лише після обіду її вдалось локалізувати та розпочати ліквідацію наслідків.

Жертв немає ні серед цивільного населення, ні серед працівників бази.

Робота систем української протиповітряної оборони

Попри те що одна з ракет окупантів усе-таки влучила по інфраструктурі, системи українських протиповітряних атак працюють добре. Ймовірно, якби Повітряним силам не вдалось збити 4 ракети з 5 над Миколаєвом, наслідки були б катастрофічні.

Нагадаємо, що також вранці ЗСУ збили 5 крилатих ракет росіян та вертоліт Ка-52.

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