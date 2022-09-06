Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, на нафтобазі спалахнула сильна пожежа.

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Резніченко повідомив, що на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.

Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з'ясовуються,

– додав він.



Наслідки обстрілу нафтобази / Фото Валентина Резніченка

Росія атакує нафтобази

Окупанти ввечері 5 вересня ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися Криворізький та Нікопольський райони. У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Карпівської громади Криворізького району була знищена нафтобаза та всі запаси палива там.

Наприкінці червня росіяни також вгатили по нафтобазі у Новомосковському районі. Сталася пожежа, на гасіння якої знадобилося понад 108 годин. Через цей російський обстріл загинуло троє людей. Також 14 осіб отримали опіки та поранення. Серед них 8 – перебували у лікарні.

Навіщо Росія це робить

Окупанти намагаються залишити нашу країну без пального і тим самим знекровити українську економіку. Увага агресора в Україні переключилася на об'єкти критичної інфраструктури. За останні кілька днів обстрілів зазнали нафтопереробні заводи і нафтобази в різних регіонах.

Росія, діючи таким чином, мабуть, намагається створити дефіцит палива. Зауважимо, що воно є надзвичайно важливим для наших захисників, щоб мати можливість відбивати російську агресію.

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