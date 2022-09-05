Ворожа експансія вплинула на екосистеми і їхню здатність відновлюватися. Про це 24 каналу розповіла експертка з відділу клімату ГО “Екодія” Оксана Ковальчук.

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"Вибухова" проблема

Експертка зазначила, що величезну екологічну проблему спричиняють не лише російські авіаційні або ж балістичні ракети, але й міни в лісах. Багато районів у північних областях страждають від того, що ліси заміновані, й ні лісники, ні працівники природно-заповідного фонду не можуть виконувати свою роботу.

На жаль, на сьогодні ми можемо лише прогнозувати, що подолання наслідків російських ракетних ударів триватиме десятиліття, й навіть до 100 років у деяких регіонах. Стосовно наслідків обстрілів – це практично те ж саме, що і пожежа в екосистемах,

– пояснила фахівчиня.

З її слів, схожість з пожежами пояснюється подібним складом забруднювальних речовин, які спричиняють такий же вплив на рослинний і тваринний світи.

"Також ракети й наслідки обстрілів призводять до того, що у нас величезна кількість землі практично перекопана. Це спричиняє вивітрювання родючого шару, підвищення ерозії й матиме вплив на родючість ґрунтів та на можливість екосистеми швидко відновлюватися. Чим більше буде вражень, тим довше відновлюватиметься екосистема", – вказала Ковальчук.

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Найгірша ситуація на Півдні

Експертка розповіла, що ліквідація наслідків російської агресії триватиме десятиліття, навіть при найбільшій співпраці з міжнародними організаціями, які надаватимуть допомогу.

Навіть страшно уявити, що буде зі звільненим Півднем, тому що він значно довше перебуває в окупації. Відповідно, наслідки можуть бути ще більшими. У багатьох місяцях тварини й нині підриваються на боєприпасах, і це призводить до пожеж навіть там, де людей немає – зокрема у лісах,

– підкреслила фахівчиня.

російські ракетні удари: що відомо

російські окупанти завдають масовані ракетні удари й артилерійські обстріли по всій території України з початку повномасштабної агресії. На сьогодні найбільше страждають населені пункти на Сході та Півдні, зокрема міста Миколаїв, Запоріжжя та Харків. Загалом з 24 лютого росія завдала понад 3500 ракетних ударів.

Водночас українська система ППО досягла рівня ефективності, коли збиває від 50 до 70% російських ракет. Російські ракети знищує українська авіація та зенітні ракетні підрозділи.

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