Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Він згадав насамперед про крилаті ракети Х-22, якими росіяни неодноразово обстрілювали українські міста.

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росія має не так багато ракет Х-22

Експерти неодноразово розповідають, що в росії величезні запаси ракет Х-22. Адже в СРСР виготовили близько 1 тисячі одиниць ракет Х-22, а потім Україна передала ще кілька сотень під час ядерного роззброєння. Чомусь багатьом людям здається, що такі ракети 1960-х – 1970-х років зможуть 50 років відстояти на складах і надійно функціонувати.

За словами Киричевського, Х-22 – досить проблемна ракета, яку потрібно заправляти високотоксичним паливом. За радянських часів її підвозили до бомбардувальника, потім приходив розрахунок у засобах захисту і тільки тоді починали її заправляти.

Відповідно зберігати та утримувати такі ракети на складах було досить складно. Сюди варто ще й додати, що росія зняла Х-22 з озброєння у 2010 році, але перед вторгненням повернула. Тому в якому вони стані після 50 років – цікаве питання.

Звісно, окупанти намагалися вдосконалити це озброєння, але вийшло це частково. Відомо, що на початок війни окупанти мали максимум 50 ракет Х-32, які летіли не на 600, а на 1000 кілометрів.

Помилково вважати, що в росіян особливо таких ракет як Х-22 кілька сотень чи одна тисяча, тому вони можуть застосовувати їх безлімітно. Якраз скоріше навпаки. Вони ще більш лімітовані, тому росіяни бережуть їх до якихось особливих випадків, – зазначив Киричевський.

Він нагадав, як джерела з "Інформаційного спротиву" наводили дані, що на початок літа окупанти ледь нашкребли на свій аеродром Шайковка щонайбільше 50 ракет типу Х-22, які вони відстріляли упродовж літа. А щоб зібрати 8 ракет для обстрілів на День Незалежності, їм теж було потрібно близько місяця.

Можемо "привітати" росіян – у них почалися проблеми з ракетним арсеналом

Киричевський нагадав про нещодавню оцінку ракетних запасів від Головного управління розвідки. Там зазначали, що росія витратила щонайменше 55% запасів ракет, які вони мали до початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, ця новина може викликати певний дисонанс. Адже на початку травня в ГУРі заявляли про 60% використаних запасів високоточної зброї, а по деяких видах – і взагалі 70%.

Киричевський наголошує, що це цілком нормально. Ймовірно, розвідники змінили свої розрахунки, де додали російські запаси ракет С-300, протикорабельні ракети тощо.

З одного боку здається, що вони витратили всього 55%. Але з іншого боку все досить переможно. Якщо в них залишилося всього 20% "Іскандерів" від довоєнних запасів, то росіян можна "привітати" – в них почалися проблеми з ракетним арсеналом, – підкреслив Киричевський.

Киричевський про те, скільки в росії залишилося ракет: дивіться відео

Нагадаємо, за даними представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, росія планує мобілізувати ще близько 90 тисяч військових.