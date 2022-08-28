росія має проблеми в комплектуванні збройних сил

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону заявив, що росія планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

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Вадим Скібіцький підкреслив, що росія використовує різні підходи для того, щоб збільшити мобілізаційні резерви.

При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави,

– сказав він.

Представника ГУР МО України зауважив, що росія має значні проблеми в комплектуванні своїх збройних сил. На думку Скібіцького, після невдалого бліцкригу мобілізація навряд чи допоможе росії.

За його словами, моральний стан російських військових, як ведуть бойові дії, знижується. Також охочих добровільного укласти контракт і добровільного вступити до лав збройних сил росії – все менше.

Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну,

– резюмував представник ГУР МО України.

У Британії заявили, що указ путіна не відобразиться суттєво у війні проти України

У розвідці Міноборони Британії заявили, що указ путіна про збільшення кількості штатних військових навряд чи суттєво відобразиться на спроможності росії у війні проти України.

У розвідці підкреслили, що в росії мало нових контрактників на тлі великих втрат у війні проти України.

Як відомо, путін 25 серпня підписав указ про збільшення армії росії до 1 150 628 військових. Водночас станом на ранок 28 серпня відомо про ліквідацію щонайменше 46 700 російських окупантів.

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