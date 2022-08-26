Відповідний указ путіна оприлюднили 25 серпня. російську армію збільшуватимуть з січня 2023 року.

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У росії, найімовірніше, не буде масової мобілізації

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що указ путіна про збільшення чисельності російських військ навряд чи принесе окупантам значну бойову силу найближчим часом. Окрім цього, він вказує на те, що кремлівський диктатор поки не віддаватиме наказу про масову мобілізацію.

Номінальна чисельність збройних сил росії планують збільшити на 137 тисяч – з 1 013 628 до 1 150 628 військових. В ISW зазначили, що російська армія, ймовірно, прагне відшкодувати втрати від свого вторгнення та створити сили для підтримки окупаційних підрозділів в Україні.

Оголошення щодо відносно скромної, проте, ймовірно, все ще недосяжної, цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що путін, як і раніше, рішуче налаштований уникнути повної мобілізації,

– зауважили фахівці.

В Інституті вивчення війни вважають, що навряд чи кремль сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності понад 1,15 мільйона солдатів, як це передбачає указ.

"російська армія історично не досягала цілей щодо кінцевої чисельності. Наприклад, у 2022 році перед повномасштабним вторгненням росії в Україну вона мала лише близько 850 000 військовослужбовців дійсної служби, що значно не досягало її номінальної цільової чисельності у понад один мільйон", – додали в ISW.

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Збільшення армії супроводжуватимуть проблеми

Фахівці зауважили, що росія, швидше за все, зіткнеться з серйозними перешкодами швидкого залучення великої кількості нових солдатів.

"Крім проблем, з якими стикаються російські вербувальники, чистий навчальний потенціал росії, ймовірно, зменшився з 24 лютого, оскільки кремль розгорнув навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні", – зазначили експерти.

В ISW вважають, що росія може використати осінній призов у ​​жовтні 2022 року, щоб залучити приблизно 130 тисяч військових, які поповнять шалені втрати окупаційних військ.

Окрім цього, кремль може використати додаткову силу, щоб офіційно включити до російської армії бойовиків з квазіреспублік чи нові добровольчі підрозділи, які формально не є частиною армії країни-терористки.

В Інституті вивчення війни підсумували, що так чи інакше чистий приріст бойової потужності росії "буде дуже невеликим".

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