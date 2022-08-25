Схоже, що агресор хоче, аби ще більше росіян якомога швидше відправилися на "концерт до Кобзона". Офіційне рішення про це очільник кремля схвалив 25 серпня. Воно вступає у дію 1 січня 2023 року, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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На скільки в росії збільшиться армія

Штатна кількість військових сил росії становитиме 2 039 758 осіб, зокрема 1 150 628 військових. Тобто штат ворожої армії збільшиться на 137 тисячі осіб.

Очевидно, що кремлю бракує "гарматного м'яса" для війни в Україні. То ж тепер ще більше росіян ставатимуть поживою для українських ґрунтів.

Скільки москва втратила в Україні техніки й бійців

Лише за минулу добу наші військові ліквідували 150 окупантів, 5 їхніх танків, 2 бойові броньовані машини, артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 3 гелікоптери та 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Найбільше російської зброї й солдатів ЗСУ понищили на Донецькому напрямку.

Загалом 24 лютого росіяни втратили в Україні:

1 929 танків;

4 245 бойових броньованих машин;

1 037 артилерійських систем;

272 реактивних систем залпового вогню;

148 засобів ППО;

234 літаки;

202 гелікоптери;

828 дронів;

196 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3 160 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

99 одиниць спеціальної техніки.

До речі, за даними Forbes, втрачена техніка обійшлася ворогу у понад 16,5 мільярда доларів. І це без врахування вартості випущених по Україні ракет.

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