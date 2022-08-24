Окупанти не лише ховалися у будинках мирних жителів Донеччини, й стріляли звідти по позиціях українських захисників.

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Розвідгрупа К2 прослідкувала за ворогами з повітря

Розвідгрупа прослідкувала за ворогом та навіть зафільмувала, як їм "прилітає" відповідь від українських захисників. Один з окупантів отримав травму.

Продовжуємо показувати вам мандри незваних "туристів", які вирішили прогулятися в пішому порядку по околицях одного українського міста Донецької області при цьому пострілюючи в напрямку позицій українського війська. Хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми славетними товаришами почали за ними слідкувати з повітря,

– розповіли у К2 54 ОМБр.

Захисники України називають російських загарбників "незваними туристами". Воїни жартують, що окупанти занадто сильно полюбляють концерти кобзона.

На відео видно, як росіяни кинули свого товариша

На відео, що коли один з російських військових отримав травму, спершу його побратими намагались йому допомогти та винести з гарячої точки. Але після чергового удару окупанти розбіглися у різні боки, немов таргани, просто кинувши свого товариша на землю.

Побачили, що один з них отримав травму, хлопці намагалися врятувати "шановного туриста", але не вийшло. Висновок в тому, що "туристи" люблять свого співака кобзона і з цим нічого не можна зробити,

– жартують воїни.

Свої залишили "туриста" напризволяще: скриншот з відео

Розвідгрупа K2 буде вдячна за допомогу

Якщо ви хочете підтримати "туристичний" напрямок українських захисників й долучитися до боротьби з незваними гостями, які топчуть землі Донецької області, ви можете допомогти фінансово:

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