Зауважимо, що ворожий безпілотник над Чернігівщиною збили до оголошення про повітряну тривогу.

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БпЛА літав над Чернігівським районом

В обід 24 серпня ворожий безпілотник залетів на Чернігівщину. Близько 15:30 його збили наші сили ППО у Чернігівському районі. Згодом, о 15:47, в області оголосили про повітряну тривогу. Відбій оголосили аж о 16:33.

У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони. Близько 15:30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі,

– мовиться у повідомленні.

Подробиці обіцяють надати згодом.

"Подарунки" на День незалежності від ворога: обстріли почастішали

Напередодні українців попередили про те, що на 23 – 24 серпня росіяни готують масований ракетний обстріл українських міст.

Обстріли справді почастішали, а по всій Україні весь день лунають повітряні тривоги. Станом на 16:40 24 серпня окупанти завдали 4 ракетні удари по Миргороду, також сили ППО збили ракету над Черкащиною та над Вінниччиною.

Крім цього, вибухи лунали у Синельниковому районі Дніпропетровської області, у Дніпрі та тимчасово окупованому Енергодарі.

Також окупанти обстрілюють з артилерії та різних видів озброєння прифронтові міста вздовж усієї лінії розмежування. Традиційно потерпають Харків та Миколаїв. Ба більше, зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумщини – село Товстодубове.

Удар росіян по Дніпропетровщині: під завалами опинились діти

Сьогодні російська ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі, який неподалік від обласного центру. Кирило Тимошенко повідомив, що під завалами опинилися двоє дітей. На щастя, дітей евакуювали й вони живі.

Важливо: Сьогодні, 24 серпня, жителям України варто бути особливо обережними. Українські спецслужби та розвідка США попереджають про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації. Через це у низці регіонів запровадили додаткові обмеження.



Поради від поліції щодо поведінки на День Незалежності / Інфографіка 24 каналу

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