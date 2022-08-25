Похоже, что агрессор хочет, чтобы еще больше россиян поскорее отправились на "концерт Кобзона". Официальное решение об этом глава кремля одобрил 25 августа. Оно вступает в действие 1 января 2023 года, пишут российские пропагандистские СМИ.

К теме В Украине россияне взрываются на своих же минах: очередной перехват от разведки

На сколько в россии увеличится армия

Штатное количество военных сил россии будет составлять 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. То есть штат вражеской армии увеличится на 137 тысяч человек.

Очевидно, что кремлю не хватает "пушечного мяса" для войны в Украине. Так что теперь еще больше россиян будут становиться удобрением для украинских почв.

Сколько москва потеряла в Украине техники и бойцов

Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 150 оккупантов, 5 их танков, 2 боевые бронированные машины, артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 3 вертолета и 9 беспилотников оперативно-тактического уровня. Больше всего российского оружия и солдат ВСУ уничтожили на Донецком направлении.

24 февраля россияне потеряли в Украине:

1 929 танков;

4 245 боевых бронированных машин;

1 037 артиллерийских систем;

272 реактивных систем залпового огня;

148 средств ПВО;

234 самолета;

202 вертолета;

828 дронов;

196 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3 160 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

99 единиц специальной техники.

Кстати, по данным Forbes, потерянная техника обошлась врагу более чем в 16,5 миллиарда долларов. И это без учета стоимости выпущенных по Украине ракет.

Это может вас заинтересовать – ВСУ снова попали по Антоновскому мосту: видео