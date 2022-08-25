В целом за все время полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины отправили на "концерт Кобзона" 45 850 путинских солдат. Добавим, что это количество не является окончательным, ведь сейчас продолжаются активные бои.

Обратите внимание Оккупанты безуспешно наступали у Майского и Кодемы: карта боевых действий по состоянию на 25 августа

Потери врага в технике по состоянию на 25 августа

С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли тысячи единиц техники, в том числе:

танков – 1 929 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 4 245 (+2) единиц;

артиллерийских систем – 1 037 (+1) единиц;

реактивных систем залпового огня – 272 (+6) единицы;

средств ПВО – 148 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 (+3) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 единиц;

специальной техники – 99 единиц.

По данным Генштаба ВСУ наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.

Какова ситуация на фронте

По состоянию на 25 августа ситуация на разных направлениях фронта остается сложной, но контролируемой нашими защитниками и защитницами. Однако враг пытается осуществлять попытки наступления, в частности:

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, однако без успеха отошли;

На Бахмутском направлении для россиян наступление в направлении Майское – Кодема закончилось ничем, ВСУ отбили атаку;

На Авдеевском направлении так же безуспешно для врага закончилась попытка наступления в направлении Пески – Первомайское;

Важно – актуальная сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 25 августа: смотрите видео