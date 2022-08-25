Загалом за весь час повномасштабної війни Збройні Сили України відправили на "концерт Кобзона" 45 850 путінських солдатів. Додамо, що ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бої.

Зверніть увагу Окупанти безуспішно наступали біля Травневого та Кодеми: карта бойових дій станом на 25 серпня

Втрати ворога у техніці станом на 25 серпня

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили тисячі одиниць техніки, зокрема

танків – 1 929 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 245 (+2) одиниць;

артилерійських систем – 1 037 (+1) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 272 (+6) одиниці;

засобів ППО – 148 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 (+3) одиниці

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

За даними Генштабу ЗСУ найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Яка ситуація на фронті

Станом на 25 серпня ситуація на різних напрямках фронту залишається складною, але контрольованою нашими захисниками та захисницями. Однак ворог намагається здійснювати спроби наступу, зокрема:

На Слов'янському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, однак без успіху відійшли;

На Бахмутському напрямку для росіян наступ в напрямку Травневе – Кодема закінчився нічим, ЗСУ відбили атаку;

На Авдіївському напрямку так само безуспішно для ворога закінчилася спроба наступу в напрямку Піски – Первомайське;

Важливо – актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 25 серпня: дивіться відео