Ворожі війська знову відзначилися невдалими штурмами. Збройні Сили України стримали їхню навалу.

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Де наступав ворог

росіяни вели штурмові дії на напрямку Пасіка – Долина, але були змушені відійти;

безуспішним виявився наступ окупантів на напрямку Травневе – Кодема;

ЗСУ завадили ворогу наступати на Піски – Первомайське, окупаційні підрозділи відійшли.



Карта бойових дій в України станом на ранок 25 серпня / Карта Liveuamap

Обстріли населених пунктів

На Слов'янському напрямку вогонь ствольної та реактивної артилерії накрив Велику Комишуваху, Нову Дмитрівку та Бражківку. По Харківщині окупанти гатили з танків, бойових машин, а також ствольної та реактивної артилерії.

На Краматорському напрямку неспокійно було біля Спірного, Івано-Дар'ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Для ударів біля Соледара та Зайцевого росіяни залучили авіацію.

Неспокійно було й на Авдіївському напрямку. Там росіяни відкрили вогонь біля Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка. Неподалік Мар'їнки, Красногорівки та Невельського окупанти завдали удару з авіації.

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На Новопавлівському напрямку путінські солдати стріляли з різних видів озброєння. Своїм вогнем вони накрили Павлівку, Єлизаветівку, Костянтинівку, Вугледар, Володимирівку, Новомихайлівку, Новоукраїнку та Велику Новосілку. Авіацію окупанти застосували біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки.



Ситуація на Донбасі / Карта Liveuamap

На Півдні України також було "гаряче". На Запорізькому напрямку загарбники вгатили по позиціях ЗСУ. Під обстрілами опинилися Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Оріхів, Щербаки, Залізничне, Новосілка, Бурлацьке, Вільне Поле, Шевченко і Новоданилівка.

З танків та артилерії окупанти стріляли по Південнобузькому напрямку. Вогонь накрив позиції українських військових та цивільну інфраструктуру. Неподалік Білої Криниці росіяни завдали авіаудару.



Що відбувається на Півдні України / Карта Liveuamap

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