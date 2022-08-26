Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 26 серпня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Яка ситуація на північних кордонах

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зі ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля сіл:

Шалигіне,

Шевченкове,

Катеринівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії об'єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб'яже, Мосьпанове, Гусарівка.



Карта бойових дій станом на 26 серпня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з артилерійських систем неподалік Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з артилерійських систем неподалік Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.

вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.



Яка ситуація на Сході / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку окупанти продовжували обстрілювати території біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогір'я, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ та намагається поповнити втрати. Минулої доби здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще 20 населених пунктів.



Яка обстановка на Півдні / Фото Liveuamap

Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін в оперативній обстановці,

– підкреслили у Генштабі.

Водночас там додали, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських окупантів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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