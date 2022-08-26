Об актуальной ситуации на фронте на утро 26 августа доложили в Генеральном штабе ВСУ.
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Какая ситуация на северных границах
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел:
- Шалыгино,
- Шевченково,
- Катериновка Сумской области.
В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка.
Карта боевых действий на 26 августа / Фото Liveuamap
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.
- В Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.
- На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцевого, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. Возле Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.
- На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.
Какая ситуация на Востоке / Фото Liveuamap
Какая обстановка на Юге
На Новопавловском направлении оккупанты продолжали обстреливать территории возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.
В Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.
На Южнобужском направлении враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск и пытается восполнить потери. За прошедшие сутки обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов.
Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap
Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке,
– подчеркнули в Генштабе.
В то же время там добавили, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
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