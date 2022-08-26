Об актуальной ситуации на фронте на утро 26 августа доложили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Свежий "хлопок" у Антоновского моста, потери врага на Юге: основное за 184 день войны

Какая ситуация на северных границах

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел:

Шалыгино,

Шевченково,

Катериновка Сумской области.

В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка.



Карта боевых действий на 26 августа / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного. В Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцевого, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. Возле Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

огневого поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцевого, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. Возле Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.



Какая ситуация на Востоке / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

На Новопавловском направлении оккупанты продолжали обстреливать территории возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

В Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

На Южнобужском направлении враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск и пытается восполнить потери. За прошедшие сутки обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов.



Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке,

– подчеркнули в Генштабе.

В то же время там добавили, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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