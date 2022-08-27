Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генеральном штабе ВСУ.
Важно Мощные обстрелы Запорожья и Харькова, уничтоженные враги на Юге: основное за 185 день войны
Какая обстановка на северной границе
В Волынском и Полесском направлениях враг пытается нарастить силы и средства радиоэлектронной разведки.
На Северском направлении противник продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Село Товстодубово Сумской области попало под обстрел, ведущийся из ствольной артиллерии.
В Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Победа, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны.
Привлек авиацию для удара возле Гусаровки. Штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел.
Карта боевых действий на 27 августа / Фото Liveuamap
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении противник привлек ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. Чтобы помешать работе системы навигационного обеспечения сил обороны, враг развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.
- На Краматорском направлении вражеские артиллерийские обстрелы подверглись территории возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.
- На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Удары вражеской авиации подверглись районам Зайцева и Соледара. Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Майорск. Удачи не имели, отошли.
- На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Удары авиации подверглись районам Марьинки и Валентиновки. Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад.
Что происходит на Донбассе / Фото Liveuamap
Какая ситуация на Юге
В Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку от Владимировки. Вел наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, безуспешно, отошел.
На Запорожском направлении зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Волшебного и Шевченко. Удары авиации получили районы Новополь, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря,
– добавили в Генштабе.
На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.
Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Нанес авиаудары вблизи Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.
Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap
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