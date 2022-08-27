Про актуальну ситуація на фронтах доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Потужні обстріли Запоріжжя та Харкова, знищені вороги на Півдні: основне за 185 день війни

Яка обстановка на північному кордоні

На Волинському та Поліському напрямках ворог намагається наростити сили і засоби радіоелектронної розвідки.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Село Товстодубове Сумської області потрапило під обстріл, що вівся зі ствольної артилерії.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії обєктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни.

Залучив авіацію для удару біля Гусарівки. Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки, успіху не мав, відійшов.



Карта бойових дій станом на 27 серпня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Словянському напрямку противник залучив ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. Аби завадити роботі системи навігаційного забезпечення Сил оборони, ворог розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби.

противник залучив ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. Аби завадити роботі системи навігаційного забезпечення Сил оборони, ворог розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби. На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали території біля Сидорового, Верхньокам'янського, Роздолівки та Калеників. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

Зверніть увагу! Сили оборони відбили спробу наступу ворога у напрямку Григорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із наявного озброєння у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Соледара. Окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали, відійшли.

противник здійснював обстріли наших військ із наявного озброєння у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Соледара. Окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. На Авдіївському напрямку ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі об'єкти цивільної та військової інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки. Ударів авіації зазнали райони Мар'їнки та Валентинівки. Наступальними діями окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад.



Що відбувається на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка ситуація на Півдні

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новомихайлівка та Велика Новосілка. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневе ураження територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного і Шевченко. Ударів авіації зазнали райони Новопіль, Гуляйпільського, Новоданилівки та Ольгівського.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря,

– додали у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Нікополь, Олександрівка, Степова Долина, Кобзарці, Тернівка, Тополине, Андріївка та Лозове. Завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.



Яка обстановка на Півдні / Фото Liveuamap

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