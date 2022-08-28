Генштаб поінформував про актуальну ситуацію на полі бою. Актуальну карту бойових дій можна побачити далі.

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На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи,

– повідомляє Генштаб.



Карта бойвих дій в Україні / Фото Liveuamap

Також на Харківщині росіяни завдавали авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.



Харківський напрямок / Фото Liveuamap

Бої на Донбасі

Наші військові повідомили, що на Слов'янському напрямку були обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне, Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка. Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне. Та ЗСУ так розбили загарбників, що успіху ті не мали й мусили відійти.

На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Слов'янська, Верхньокам'янського та Сіверська.

Вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ на Бахмутському напрямку зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми.



Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

Ворог намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір'я та Зайцевого. Українські захисники вкотре зупинили та відкинули окупантів назад.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного. Вів наступ у напрямку Лозове – Первомайське. Отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли цивільної та військової інфраструктури із танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку обстріли були біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля.



Південний напрямок / Фото Liveuamap

На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжували уражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупареве, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, Широке, Первомайське, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Велике Артакове, Яковлівка, Андріївка, Потьомкине, Ольгине, Трудолюбівка, Князівка, Добрянка та Тополине. Ворог задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки.

Обстріли російських окупантів

Вороги продовжують нещадно бити по Сумщині. Лише за 12 годин 27 серпня вони випустили по області 220 снарядів та мін. Також вони тримають там невелику кількість своїх військових, щоб сковувати ЗСУ аби ті не відправились на підмогу на Схід.

Також росіяни масовано обстріляли Оріхів на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак.Черговий масований ворожий обстріл зафіксували не лише в Оріхові, а й населених пунктах, що поруч.

Доба 28 серпня знову розпочиналась з російських обстрілів багатьох українських міст. Зокрема, ворожі "прильоти" знову були в Харкові, Миколаєві та Запоріжжі.

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