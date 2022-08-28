Також вибухи чули в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі. Про них розповіла низка місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал.

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Доба почалася з вибухів

Близько опівночі через чергову загрозу ворожого обстрілу в багатьох східних та південних областях оголосили повітряну тривогу. Практично одразу в мережі почали повідомляти про перші вибухи.

Зокрема, росіяни, найімовірніше, знову вдарили по Харківщині . Про вибухи в області повідомили о 00:01.

. Про вибухи в області повідомили о 00:01. Практично одночасно трапився обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини. Попередньо, окупанти гатили зі ствольної артилерії та РСЗВ із південного берега Каховського водосховища.

Дніпропетровщини. Попередньо, окупанти гатили зі ствольної артилерії та РСЗВ із південного берега Каховського водосховища. Через кілька хвилин загарбники атакували Миколаївщину . За інформацією monitor , вони також били по області з реактивних систем залпового вогню. Обстріл здійснювали з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

. За інформацією Вже через пів години повідомили про вибухи у Запоріжжі . За інформацією місцевих, окупанти запустили ракети. Вибухи пролунали за містом. Зауважимо, це могли бути звуки роботи систем ППО.

О 00:42 росіяни повторно вдарили по Дніпропетровщині. Вибухи пролунали в Марганці, що в Нікопольському районі області.

Окрім цього , о 1:36 вкотре повідомили про обстріл у Миколаївській області. Цього разу окупанти били також з Херсонщини, однак вже із ЗРК С-300.

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У Мелітополі пролунали вибухи

Про вибухи вночі 28 серпня повідомили не лише в підконтрольних ЗСУ містах, а й у тимчасово окупованому Мелітополі.

За словами місцевих жителів, вони були дуже потужними. Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків.

Ймовірно, наші захисники могли поцілити по черговій військовій базі окупантів. Однак підтвердження від ЗСУ поки немає, тож щоб знати точно, слід зачекати до ранку.

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Вдруге за ніч вибухи пролунали в багатьох містах

Приблизно о 2:00 в кількох областях знову оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунали на Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині та Полтавщині. Вже через 3 хвилини вибухи знову почули у Харкові.

Харків під обстрілом ЗРК С-300 із Білгородської області росії. Пройдіть в укриття,

– повідомили в monitor.

Окрім цього, за інформацією Суспільного, о 2:11 повторні вибухи пролунали у Запоріжжі.

Також у мережі повідомили, що вибухи чули у Дніпрі. Вони пролунали в Синельниківському районі.

Важливо! Станом на 2:42 повітряну тривогу скасували скрізь, крім Луганщини, Вознесенської громади Миколаївщини та Нікопольської громади Дніпропетровщини.

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