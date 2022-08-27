Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю. За його словами, ситуація з запасами ракет у росії складна.

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росія вичерпує свої резерви

Вадим Скібіцький зазначив, що зараз у росії не більше ніж 45% від всіх резервів ракет, які були до 24 лютого. Найскладніша ситуація з ракетами "Іскандер", які окупанти часто використовували для завдання ракетних ударів по Україні – їх залишилося 20% або й менше. Також росіянам уже не вистачає ракет "Калібр".

Саме через нестачу "Іскандерів" та "Калібрів" росіяни використовують ракети Х-22 та С-300 в наземному варіанті. Однак і ці запаси вичерпуються.

Високоточна зброя в окупантів на межі, а деяких видів ракет у росіян узагалі не залишилося. Тому росіяни тепер більше використовують для атак реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Смерч", дальність яких у середньому 70 – 80 кілометрів, а максимальна – 100.

Ми бачимо, що противник якраз інтенсивно обстрілює цими системами Миколаїв, Запорізьку область, Харків. Цими системами вони будуть намагатися зруйнувати нашу інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки і нанести психологічний тиск на наше місцеве населення. Вони розуміють: якщо не буде тепла, то настрій населення буде зовсім інший,

– пояснив Скібіцький.

Щодо гіперзвукових ракет "Кинжал" то у росії їх 30 – 40 одиниць. Скібіцький відзначив, що масового виробництва цих ракет не було. Ці ракети більше спрямовані на демонстрацію "сили росії" самим фактом наявності гіперзвукової зброї.

Варто відзначити, що за весь час повномасштабної війни було зафіксовано кілька випадків застосування росією ракет "Кинжал". Одна з останніх атак – удар по Вінниччині 8 серпня, коли окупанти використали ці ракети для обстрілу військового об'єкту.

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