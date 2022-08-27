Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий. По его словам, ситуация с запасами ракет в россии сложная.

Обратите внимание В сети показали, как выглядит искалеченное российским обстрелом Чаплино

россия исчерпывает свои резервы

Вадим Скибицкий отметил, что сейчас в россии не более 45% от всех резервов ракет, которые были до 24 февраля. Самая сложная ситуация с ракетами "Искандер", которые оккупанты часто использовали для нанесения ракетных ударов по Украине – их осталось 20% или меньше. Также россиянам уже не хватает ракет "Калибр".

Именно из-за нехватки "Искандеров" и "Калибров" россияне используют ракеты Х-22 и С-300 в наземном варианте. Однако и эти запасы иссякают.

Высокоточное оружие у захватчиков на грани, а некоторых видов ракет у россиян вообще не осталось. Поэтому россияне теперь больше используют для атак реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", дальность которых в среднем 70-80 километров, а максимальная — 100.

Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает эти системы Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они постараются разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое,

– объяснил Скибицкий.

Что касается гиперзвуковых ракет "Кинжал", то в россии их 30-40 единиц. Скибицкий отметил, что массового производства этих ракет не было. Эти ракеты больше ориентированы на демонстрацию "силы россии" самим фактом наличия гиперзвукового орудия.

Следует отметить, что за все время полномасштабной войны было зафиксировано несколько случаев применения россией ракет "Кинжал". Одна из последних атак – удар по Винницкой области 8 августа, когда захватчики использовали эти ракеты для обстрела военного объекта.

Интересно – сколько систем HIMARS есть в Украине: смотрите видео