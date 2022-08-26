На кадрах – руины. Жизнь на них словно остановилась. В месте удара образовалась огромная воронка.

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Рядом лежат обломки уничтоженного дома. Узкая улица завалена руинами.

Искалеченная жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. Погибли многие, в том числе двое детей – 6 и 11 лет. Убивать невинных могут только террористы,

– подчеркнул Валентин Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА заверил, что россияне обязательно понесут ответственность за свое преступление.

Как выглядит Чаплино после российского обстрела / Фото Валентина Резниченко

Что известно о преступлении россии в Чаплино

24 августа российская армия нанесла 2 мощных удара по Чаплино на Днепропетровщине. Во время первой атаки враг попал в жилой дом. Под завалами оказались женщина и двое детей. К сожалению, 11-летний мальчик погиб.

Во время второй атаки россияне попали по пассажирским вагонам на железнодорожной станции. В результате погибли 25 человек. Среди них 2 детей и работники железной дороги. В момент удара мимо железной дороги на автомобиле проезжала семья переселенцев из Донбасса. Супруги сгорели заживо, а ребенка 2005 года рождения взрывной волной выбросили на дорогу. Его госпитализировали.

Пострадали от атаки более 30 человек. Младшему ребенку – всего 2 года. Известно, что 3 детей находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ожоги и переломы.

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