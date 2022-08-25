На видео можно увидеть вагоны, сгоревшие дотла. Во время ракетного удара в этих вагонах находились люди.

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Россия дважды атаковала Чаплино за 24 августа

Российские захватчики дважды атаковали поселок Чаплино. Сначала одна из ракет попала в частный дом, в результате чего погиб мальчик 2011 года рождения. Его час искали под завалами, а оказалось, что его отбросило на улицу.

Позже россия ударила по пассажирским вагонам на станции Чаплино, из-за чего загорелись 4 вагона. Сначала было известно о 15 погибших и 50 раненых, но Владимир Зеленский сразу же предупредил, что количество погибших может возрасти.

Как выглядят сожженные вагоны на станции Чаплино: смотрите видео

Вечером президент сказал, что умерли 22 человека. Из них 5 заживо сгорели в стоящем неподалеку автомобиле. После завершения всех поисково-спасательных работ цифра погибших увеличилась до 25. Также стало известно, что среди погибших в автомобиле – 6-летний мальчик.

В больнице 3 детей в тяжелом состоянии

В результате атаки по Чаплино 31 человек получил ранения. Среди тяжелых пациентов – трое детей. Самая маленькая пострадавшая, находящаяся в больнице – двухлетняя девочка.

У раненых детей минно-взрывные травмы, ожоги и переломы и страдают от тяжелой стрессорной реакции.

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