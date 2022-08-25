На відео можна побачити вагони, які згоріли дотла. Під час ракетного удару у цих вагонах перебували люди.

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Росія двічі атакувала Чаплине за 24 серпня

Російські загарбники двічі атакували селище Чаплине. Спершу одна з ракет влучила у приватний будинок, внаслідок чого загинув хлопчик 2011 року народження. Його годину шукали під завалами, а виявилось, що його відкинуло на вулицю.

Пізніше росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине, через що загорілися 4 вагони. Спершу було відомо про 15 загиблих та 50 поранених, але Володимир Зеленський одразу попередив, що кількість загиблих може зрости.

Як виглядають спалені вагони на станції Чаплине: дивіться відео

Ввечері президент сказав, що померли 22 людини. З них 5 живцем згоріли в автомобілі, який стояв неподалік. Після завершення усіх пошуково-рятувальних робіт цифра загиблих зросла до 25. Також стало відомо, що серед загиблих у автомобілі – 6-річний хлопчик.

У лікарні 3 дітей у важкому стані

Внаслідок атаки по Чаплиному 31 людина зазнала поранень. Серед важких пацієнтів – троє дітей. Наймолодша постраждала, яка перебуває у лікарні – дворічна дівчинка.

Поранені діти мають мінно-вибухові травми, опіки та переломи та страждають від важкої стресорної реакції.

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