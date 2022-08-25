Що не так із заявою ООН про удар по Чаплиному

Трагічний обстріл Чаплиного прокоментувала гуманітарна координаторка Деніз Браун. У своїй заяві Браун наголосила, що "всі сторони" повинні дотримуватися зобов'язань, щоб мешканці були захищені.

До слова У Чаплиному одну дитину вбила ракета в неї вдома, інша – згоріла в авто біля вокзалу

Всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватись своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоби цивільні мешканці були захищені, їхні будинки залишались неушкодженими, а необхідні послуги не припинялись,

– сказала Браун.

Висловлювання Браун обурливе, оскільки українська сторона намагається захистити своїх громадян всіма можливими методами. Натомість саме росія на День Незалежності завдала масованого удару по українських містах. російські окупанти щодня потужно обстрілюють Дніпропетровщину та інші регіони України.

Також Браун від імені ООН та гуманітарної спільноти в Україні висловила співчуття родинам загиблих. Вона зазначила, що під час обстрілів 24 серпня також загинули люди в інших регіонах України.

"Ці шість місяців російського вторгнення мешканці України все ще бачать, як гинуть, отримують поранення і психологічні травми їхні рідні, як сім'ї роз'єднуються, а будинки, школи та лікарні зазнають обстрілів. Під час війни цивільні громадяни та цивільна інфраструктура повинні бути захищені", – сказала гуманітарна координаторка.

Що відомо про теракт у Чаплиному

На День Незалежності України російські військові двічі атакували Чаплине, що в Дніпропетровській області. Перша атака відбулася орієнтовно о 15 годині, внаслідок якої окупанти знищили приватний будинок. Під завалами якого опинилися жінка та 2 дітей. На жаль, 11-річний хлопчик загинув.

Під час другої атаки окупанти вдарили по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Першим про теракт з боку росії під час засідання Радбезу ООН повідомив президент Володимир Зеленський. Унаслідок обстрілу Чаплиного загинуло 25 людей. Жертвою атаки став 6-річний хлопчик, який перебував в авто.

Після ракетного обстрілу троє дітей перебувають у важкому стані. Окупанти вдарили по Чаплиному "Смерчами", С-300 та "Іскандером".

Як міжнародні організації підіграють росії

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у серпні оприлюднила скандальний звіт про ЗСУ, в якому заявила, що українські військові піддають небезпеці мирних жителів.

Правозахисники цинічно звинуватили ЗСУ в тому, що вони створюють бази та застосовують озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях.

До теми Тупість і путінська пропаганда: у Times проаналізували скандальний звіт Amnesty International

На закиди Amnesty International різко відповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що заява організації має ознаки інформаційної операції проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що звіт спотворює реальність, проводить хибну моральну еквівалентність між агресором і жертвою.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна – правова держава, проте паплюжити свою армію не дозволить.

До уваги – росія вдарила по залізничній станції Чаплине біля Дніпра: дивіться відео