Боррель і Блінкен відреагували на черговий теракт

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС рішуче засуджує "новий мерзенний напад росії на мирних жителів у Чаплиному в День Незалежності України".

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Жозеп Боррель наголосив, що "винних у російському ракетному терорі буде притягнуто до відповідальності".

Кривавий теракт засудив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен. Він написав у твітері, що ракетний удар по мирних людях відповідає "зразку звірств". Блінкен наголосив, що США та партнери продовжать підтримувати Україну.

Ракетний удар росії по вокзалу, повному мирних жителів, відповідає зразку звірств. Ми разом із партнерами з усього світу продовжимо підтримувати Україну та добиватися притягнення до відповідальності російської влади,

– написав держсекретар США.

Кривавий теракт ворога забрав 25 життів

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що внаслідок атаки на Чаплине загинули 25 людей, серед яких двоє дітей – 6 та 11 років. Лубінець наголосив, що з боку росії це черговий воєнний злочин, "адже ціллю окупанта стали житловий сектор і залізнична станція".

Він зазначив, що на росію потрібно тиснути через всі можливі санкції, адже режим путіна щодня скоює воєнні злочини. Лубінець додав, що росія – країна-терорист "і весь цивілізований світ має це визнати і юридично закріпити".

Що ще відомо про теракт у Чаплиному

російські військові на День Незалежності України двічі атакували Чаплине. Спершу орієнтовно о 15 годині російські окупанти знищили приватний будинок, під завалами якого опинилися жінка та 2 дітей. На жаль, 11-річний хлопчик загинув.

Під час другої атаки окупанти вдарили по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Першим про теракт з боку росії під час засідання Радбезу ООН повідомив президент Володимир Зеленський.

Після ракетного обстрілу троє дітей перебувають у важкому стані. Окупанти вдарили по Чаплиному "Смерчами", С-300 та "Іскандером".

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