Унаслідок атаки ворога десятки попередньо десятки загиблих, серед них – дитина. Про цей черговий цинічний злочин кремля стало відомо ввечері 24 серпня.

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росія на День Незалежності України знову вдарила по мирних людях

У День Незалежності 24 серпня російська армія двічі атакувала Чаплине. Спершу орієнтовно о 15 годині російські окупанти знищили приватний будинок. Тоді під завалами опинилися 3 людини – жінка та 2 дітей.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко також розповів:

Унаслідок першої атаки, жінку та 13-річного підлітка врятували місцеві мешканці. На жаль, загиблого 11 річного хлопчика з-під завалів діставали вже рятувальники;

Згодом росіяни атакували Чаплине спочатку однією ракетою, а потім – ще трьома.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні – влучили у залізничну станцію,

– додав заступник керівника ОП.

В залізничну станцію вороги влучили ввечері 24 серпня. У залізничних вагонах були люди.

росіяни вдарили по вагонах з людьми

Орієнтовно о 20:52 Володимир Зеленський під час звернення до Радбезу ООН повідомив, що під час ракетного обстрілу Дніпропетровщини росіяни влучили в станцію Чаплине.

Воєнний злочин загарбників забрав життя 15 людей,

– розповів президент.

Проте попереджав, що кількість загиблих ще може збільшитися. Також орієнтовно 50 людей були поранені. За даними, станом на вечір 24 серпня було відомо, що спалахнули 4 пасажирські вагони на станції, на місце одразу прибули рятувальники, медики та правоохоронці.

Чотири пасажирські вагони горять. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися,

– відзначив президент.

Він додав, що російська ракета влучила прямо у вагон пасажирського потяга. Вибухова хвиля пошкодила й автомобілі біля вокзалу.

Буквально о 21:22 24 серпня у мережі показали перші фото з місця трагедії.

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Кількість загиблих внаслідок удару росіян зросла

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що станом на 23:20 24 серпня кількість жертв унаслідок удару в Чаплині зросла – вже 22 загиблих, з них 5 – згоріли в машині.

Президент також пригадав, що у цей день загинув підліток, йому було 11 років. Його будинок зруйнувала російська ракета. Додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть.

Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників з нашої землі,

– наголосив президент.

За його словами, жодної плями цього зла не залишиться у вільній Україні, а ми пройдемо свій шлях до перемоги, яка обов'язково буде.

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