Серед загиблих є двоє дітей. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

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Нові деталі обстрілу Чаплиного

За словами Тимошенка, внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти.

11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції,

– зазначив він.

Крім того, постраждала 31 особа.

Обстріл Чаплиного: що відомо

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про атаку росіян по Чаплиному. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися 3 людини – жінка та 2 дітей. За його словами, жінку та 13-річного підлітка врятували місцеві мешканці. Проте тіло загиблого 11 річного хлопця з-під завалів діставали вже рятувальники.

Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома. Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили у залізничну станцію. Внаслідок удару виникла пожежа в 5 пасажирських вагонах. 21 людина загинула, а ще 22 – зазнали поранень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Чаплине – біль України сьогодні.

"Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок", – зауважив український лідер.

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