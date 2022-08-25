Среди погибших есть двое детей. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Новые детали обстрела Чаплино

По словам Тимошенко, в результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети.

11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок во время пожара в авто возле железнодорожной станции,

– отметил он.

Кроме того, пострадал 31 человек.

Обстрел Чаплино: что известно

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал об атаке россиян по Чаплино. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались 3 человека – женщина и 2 детей. По его словам, женщину и 13-летнего подростка спасли местные жители. Однако тело погибшего 11 летнего парня из-под завалов доставали уже спасатели.

Позже враг еще раз атаковал населенный пункт – сначала одной ракетой, а потом еще тремя. Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, следующие – попали в железнодорожную станцию. В результате удара возник пожар в 5 пассажирских вагонах. 21 человек погиб, а еще 22 – получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Чаплино – боль Украины сегодня.

"По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пять человек сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом", – отметил украинский лидер.

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