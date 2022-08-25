російська армія обстріляла Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Атака на Синельниківський район

Вночі по Синельниківському району ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці ворог поцілив у приватні будинки. Як наслідок, постраждали 8 людей. Серед них є троє дітей, найменшій дівчинці – усього 2 роки. Зараз потерпілі перебувають у лікарні.

За даними голови Дніпропетровської облради, пошкоджень зазнала будівля підприємства, приватний будинок, сільськогосподарські склади. Також загорівся сарай. Пожежу вже загасили рятувальники.

У селищі Чаплине тривають пошуково-рятувальні роботи. Відомо про щонайменше 20 загиблих, серед них двоє хлопчиків – 6 та 11 років.

Нікопольський район обстріли з "Градів", а в Дніпровському – ЗСУ збили ракету

Нікопольський район ворог був під прицілом тричі. росіяни накривали його "Градами" та важкою артилерією. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

На Дніпровський район російські окупанти скерували ракету. Але наші військові її збили.

Обстріл Криворізького району

На Криворізький район "прилітали" російські "Урагани" та "Смерчі”. Ворог поцілив по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла.

Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. За даними Миколи Лукашука, це був Металургійний район. Унаслідок обстрілу є руйнування 5-поверхівки. На місці обстрілу виявили касетні боєприпаси. На щастя, минулося без постраждалих.

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