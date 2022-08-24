Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області. Ракета влучила у 4 пасажирські вагони.

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На місці знайшли 15 загиблих: їхня кількість може зрости

На місці ракетного обстрілу знайшли тіла 15 загиблих. Ще близько 50 людей зазнали поранень. Це ще не остаточна кількість загиблих. На жаль, число вбитих росіянами людей, які перебували на залізничній станції, може зрости.

У мережі вже поширюють перші кадри ракетного обстрілу залізниці. На фото видно пасажирські вагони, повністю спалені дотла. На момент ракетного удару там перебували люди.

Моторошні кадри обстрілу Дніпропетровщини: фото Оперативний ЗСУ

У Синельниківському районі Дніпропетровщини росіяни вбили хлопчика

Крім станції Чаплине, російські військові здійснили масштабний ракетний удар по Синельниківському району. Одна з ракет влучила у приватний будинок, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. На жаль, один хлопчик 2011 року народження загинув.

Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати.

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