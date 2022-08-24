Сегодня россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Ракета попала в 4 пассажирских вагона.

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На месте обнаружили 15 погибших: их количество может возрасти

На месте ракетного обстрела обнаружили тела 15 погибших. Еще около 50 человек получили ранения. Это еще не окончательное количество погибших. К сожалению, число убитых россиянами находящихся на железнодорожной станции людей может возрасти.

В сети уже распространяют первые кадры ракетных обстрелов железной дороги. На фото видны пассажирские вагоны, полностью сожженные дотла. В момент ракетного удара там находились люди.

Жуткие кадры обстрела Днепропетровщины: фото Оперативный ВСУ

В Синельниковском районе Днепропетровщины россияне убили мальчика

Кроме станции Чаплино, российские военные совершили масштабный ракетный удар по Синельниковскому району. Одна из ракет попала в частный дом, в результате чего под завалами оказалась женщина и двое детей. К сожалению, один мальчик 2011 года рождения погиб.

Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти.

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