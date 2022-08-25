Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу. Він додав, що поранення несумісні із життям отримали ще й місцеві мешканці, будинки яких розташовувалися неподалік залізничної станції.

Важливо У Чаплиному завершилися рятувальні роботи: загинули 25 осіб, зокрема двоє дітей

За інформацією очільника ОВА Дніпропетровської області Валентина Резніченко, станом на ранок 25 серпня ця терористична атака забрала життя 25 людей, з яких 2 дітей. Це хлопчики 6 та 11 років, які гралися на подвірʼї в момент, коли прилетіло російське смертоносне залізяччя.

Чому обстріляли станцію Чаплине

На думку кореспондент, це могла трапитися через логістичну значимість населеного пункту. В Чаплиному знаходиться не тільки залізничний вокзал, а також є перетин різних залізничних шляхів.

"Можливо росіяни вважали, що українська армія використовувала його, як один з можливих маршрутів для поповнення боєкомплектів армійців, які мужньо боронять українську землю", – припустив кореспондент.

Дивіться відео: кореспондент про обстріл Чаплиного

Яка ситуація у Кривому Розі

За словами кореспондента, 25 серпня близько 2 години ночі прилетіло декілька реактивних снарядів. Як згодом стало відомо, це ракетні системи залпового вогню "Торнадо-С", які були начинені боєприпасами, заборонені всіма міжнародними конвенціями.

"Вони прилетіли в центральний металургійний район. Є руйнування деяких обʼєктів інфраструктури, жилих будинків, але, на щастя, інформації про поранених чи загиблих немає", – зазначив кореспондент.

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