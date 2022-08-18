Причиною вибуху став постріл з ручного протитанкового гранатомета. Як наслідок – постраждали мешканці квартири – жінка, чоловік та дитина.

До теми Чоловік гранатометом обстріляв відділок поліції на Дніпропетровщині: є поранені

Гранатомет у будинок приніс чоловік-військовий

Як пише "Дніпро Оперативний", вибух стався на мікрорайоні 5-й Зарічний. За інформацією видання, військовий приніс гранатомет з фронту, як своєрідний сувенір.

Увечері 17 серпня мати чоловіка зачепила пристрій, внаслідок чого відбувся вибух. На щастя, сам снаряд не вибухнув. Поранення отримали троє мешканців квартири, серед них – немовля. Жінка отримала легкі поранення та опіки.

Вони живі, але знаходяться в лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога,

– прокоментував стан потерпілих Олександр Вілкул.

Він додав, що наразі проводиться слідство.

Ситуація у Криворізькому районі: останні новини

Минулої доби, 17 серпня, росіяни обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду. На щастя, обійшлося без втрат та серйозних руйнувань.

Загарбники здійснили 8 пострілів зі ствольної артилерії по місту Нікополь. Пошкоджено 6 приватних будинків, машини та газопровід. Пожежу ліквідували рятівники, комунальники відновлюють інфраструктуру.

По Червоногригорівській громаді окупанти вдарили з "Градів". Усього зафіксовано 40 прильотів. Пошкоджено підприємство та лінія електропередач.

До теми – росіяни обстріляли Криворізький район: дивіться відео