Причиной взрыва стал выстрел из ручного противотанкового гранатомета . Как следствие – пострадали жильцы квартиры – женщина, мужчина и ребенок.

Мужчина гранатометом обстрелял участок полиции на Днепропетровщине: есть раненые

Гранатомет в дом принес мужчина-военный

Как пишет "Днепр Оперативный" , взрыв произошел на микрорайоне 5-й Заречный. По информации издания, военный принес гранатомет с фронта как своеобразный сувенир.

Вечером 17 августа мать мужчины зацепила устройство, в результате чего произошел взрыв. К счастью, сам снаряд не взорвался. Ранения получили трое жителей квартиры, среди них – младенец . Женщина получила легкие ранения и ожоги.

Они живы, но находятся в больнице. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь,

– прокомментировал состояние пострадавших Александр Вилкул.

Он добавил, что сейчас проводится следствие .

Ситуация в Криворожском районе: последние новости

За прошедшие сутки, 17 августа, россияне обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину. К счастью, обошлось без потерь и серьезных разрушений.

Захватчики произвели 8 выстрелов из ствольной артиллерии по городу Никополь. Повреждены 6 частных домов, машины и газопровод. Пожар ликвидировали спасатели, коммунальщики восстанавливают инфраструктуру.

По Красногригорьевской общине оккупанты ударили из "Градов". Всего зафиксировано 40 прилетов. Повреждены предприятие и линия электропередач.

К теме – россияне обстреляли Криворожский район: смотрите видео