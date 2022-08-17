Захисники з позивними "Арей" і "Жах" – друзі-прикордонники, які захищали Україну з перших днів. Вони поділилися найстрашнішим моментом за час служби.

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Ворог зайшов у окопи

У день повномасштабного вторгнення 24 лютого друзі були на Донеччині. За кілька місяців пройшли багато важких боїв. А якось вороги наблизились впритул. Про цей найбільш небезпечний момент і розказали військові.

Це було у Мар'їнці, їх приїхали забирати офіцери на перші лінії, які перед ворогом. Першою п'ятіркою поїхали на лівий фланг, де їх поставили на передній рубіж оборони.

Наказали стати в траншеї. Ми чекали на ворога. Ще один побратим по радіостанції передавав дані з поля бою завдяки коптеру. Сказав, що з правого флангу зайшло десь 16 – 18 чоловік,

– каже прикордонник.

Герої не стали на них чекати, а одразу вирушили до перелому траншеї і зайняли позиції. За 5 секунд хлопці почули регіт російською. Двоє окупантів були прямо перед нашими захисниками. Один сміявся і заряджав РПГ й дивився в сторону нашого тилу. Інший тримав зброю в руках. Не міг розвернутися за своїм напарником, той йому заважав стріляти.

Як Герої убезпечили фланг

Наш воїн випустив коротку автоматну чергу по них. росіяни злякались, один з окупантів кинув зброю. Інший впав і накрив голову руками. Тоді наші воїни ліквідували одного окупанта, кинувши гранату. Інший втік. Але вони вбили велику рибу – командира ворожого відділення з позивним "Чечен". Його дані передали ротному.

Але на цьому історія не закінчилась. Адже вбитого окупанта викликали по радіозв'язку. Наш воїн прикинувся, що він "Чечен". Сказав, що поранений нібито, а інші двухсоті. Другий наш захисник взяв РПГ, яке ворог кинув зарядженим і пострілом влучив у будівлю. Так вдалось убезпечити правий фланг.

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Як прикордонники б'ються за Україну

Цей рід військ був першим, хто зустрічав ворога, який прорвався через наші кордони. Вони далі продовжують героїчну боротьбу. Вони показували та розповідали, як вибивали російських окупантів з одного з населених пунктів. Під час цього бою загинули 4 наші герої.

Також прикордонники готуються приймати ворога і бити якнайдалі біля Слов'янська. Адже російські окупанти хочуть захопити всю Донецьку область. За їх словами, саме бездоганне маскування неабияк впливає на протистояння. Чим краще приховані наші позиції, тим ближча можна підпустити до себе ворога. А вже після цього його можна спокійно знищувати.

Українські прикордонники охороняють не лише сухопутні, але й морські рубежі нашої держави. Бійці Держприкордонслужби готові до зустрічі з ворогом у портах та узбережжях. Заради цього вони постійно тренуються і проводять навчання.

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