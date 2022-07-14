У коментарі 24 каналу начальниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що ці навчання проводяться з метою убезпечення портової акваторії та українського узбережжя. Це є однією з важливих складових оборони.

Зауважте "Якщо полізуть – будемо гасити": прикордонники тримають оборону на березі Сіверського Донця

Прикордонники забезпечують захист портів

Бійці Держприкордонслужби відпрацювали контрдиверсійні заходи щодо оборони морського узбережжя нашої держави від окупантів та диверсантів. Всі заходи спрямовані на посилення безпеки.

Ці заходи проводяться з метою убезпечення портової акваторії і також підступів до узбережжя, оскільки морська охорона навіть в умовах війни відповідає за підступи до узбережжя та недопущення висадки протидиверсійних груп,

– пояснила Гуменюк.

Кадри контрдиверсійних навчань прикордонників: дивіться відео

Прикордонники захищають Сіверський Донець

Бійці Держприкордонслужби зараз також захищають берег Сіверського Донця – річки, яка стала природним бар'єром між українськими Силами оборони та російськими окупантами.

Попри постійні атаки ворога, прикордонники роблять все, щоб не допустити висадку ворожого десанту чи зведення окупантами понтонних переправ через річку. Загарбники постійно атакують, сподіваючись на відступ прикордонників, однак ті продовжують триматися на позиціях.

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