Відповідне відео прикордонники показали ввечері 5 липня. Його опублікували на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Прикордонники показали частину боротьби на фронті

Як виборюється наша свобода – на ексклюзивних кадрах бійців зведеного прикордонного загону з передової,

– написали в Держприкордонслужбі.

Зокрема, на опублікованих кадрах видно, як бійці стріляють у сторону ворога, а також – надають першу допомогу побратиму, який зазнав поранення руки.

Прикордонники показали, як борються на фронті: дивіться відео

Останні новини про діяльність прикордонників на фронті

3 липня Держприкордонслужба зустріла перших 17 прикордонників. Їх звільнили з полону під час наймасштабнішого обміну полоненими.

2 липня українські прикордонники розповіли, що отримали інформацію про зенітно-артилерійський підрозділ російських військових, який готувався до нападу на нашу державу. Дислокується цей підрозділ у Московській області. На знайденому накопичувачі понад сотня гігабайтів даних про участь у навчаннях, які відбулися на початку 2022 року, фото бійців та їхні документи, а також дані про бойову готовність, карти тощо.

У червні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідав, що ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю залишається напруженою. Проте її контролюють українські прикордонники. Тоді наші прикордонники, ЗСУ та інші сили сектору безпеки та оборони посилили цей напрямок.

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