Відповідне відео прикордонники показали ввечері 5 липня. Його опублікували на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Прикордонники показали частину боротьби на фронті

Як виборюється наша свобода – на ексклюзивних кадрах бійців зведеного прикордонного загону з передової,
– написали в Держприкордонслужбі.

Зокрема, на опублікованих кадрах видно, як бійці стріляють у сторону ворога, а також – надають першу допомогу побратиму, який зазнав поранення руки.

Прикордонники показали, як борються на фронті: дивіться відео

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