Усі прикордонники повернулись додому з важкими пораненнями. Тому тепер вони перебувають під наглядом відомчих медиків.

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Усі прикордонники мають важкі поранення

На відео видно, у якому стані перебувають оборонці України. У багатьох з них немає кінцівок, проте вони нарешті повернулись додому й перебувають у турботливих руках.

У відомстві підкреслили, що чекають на повернення решти прикордонників, які все ще перебувають в полоні.

Нагадаємо, наприкінці червня Україна та Росія провели наймасштабніший обмін полоненими. Додому повернулись одразу 144 захисників України, більшість з яких – оборонці "Азовсталі".

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

До слова, серед звільнених прикордонників був і Павло Піковець. Після прибуття в Україну його одразу повезли у лікарню для проходження подальшого лікування від поранення. До нього швидко приїхала його дружина. Вона щаслива, що він нарешті повернувся додому.

Кого вдалося звільнити з російського полону

Загалом під час цього обміну Україні вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 бійців Військово-морських сил;

28 бійців Збройних Сил України;

17 бійців Державної прикордонної служби України;

9 бійців Територіальної оборони;

1 бійця Національної поліції України.

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