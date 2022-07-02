Україні вдалося здійснити найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Додому вдалося повернути 144 воїнів, серед них – 95 героїчних захисників "Азовсталі".

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Зустріч звільненого прикордонника з дружиною

Серед звільнених з російського полону героїв був і прикордонник Павло Піковець. Після прибуття в Україну його одразу повезли у лікарню для проходження подальшого лікування від поранення.

Згодом у лікарню приїхала його дружина. Їхня зустріч – надзвичайно світлий момент, який спонукає вірити та робити все можливе для того, щоб обійняти коханих та рідних якнайшвидше мали змогу усі наші полонені герої.

Зустріч прикордонника з дружиною: відео

Війна Росії з Україною: останні події

Лукашенко продовжує спроби перевершити легендарного літературного героя барона Мюнхгаузена. Самопроголошений білоруський диктатор вигадав "ракетну атаку України по Білорусі". Чому снаряди не "прилетіли" в жоден з об'єктів? Виявляється, спрацювала та сама "легендарна білоруська ППО", за якою полюють усі передові країни.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні проходить успішно. Нашим воїнам вдалося звільнити від російських окупантів населений пункт Іванівка, що на Херсонщині.

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