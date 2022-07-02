Україні вдалося здійснити найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Додому вдалося повернути 144 воїнів, серед них – 95 героїчних захисників "Азовсталі".
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Зустріч звільненого прикордонника з дружиною
Серед звільнених з російського полону героїв був і прикордонник Павло Піковець. Після прибуття в Україну його одразу повезли у лікарню для проходження подальшого лікування від поранення.
Згодом у лікарню приїхала його дружина. Їхня зустріч – надзвичайно світлий момент, який спонукає вірити та робити все можливе для того, щоб обійняти коханих та рідних якнайшвидше мали змогу усі наші полонені герої.
Зустріч прикордонника з дружиною: відео
Війна Росії з Україною: останні події
- Лукашенко продовжує спроби перевершити легендарного літературного героя барона Мюнхгаузена. Самопроголошений білоруський диктатор вигадав "ракетну атаку України по Білорусі". Чому снаряди не "прилетіли" в жоден з об'єктів? Виявляється, спрацювала та сама "легендарна білоруська ППО", за якою полюють усі передові країни.
- Контрнаступ ЗСУ на Півдні проходить успішно. Нашим воїнам вдалося звільнити від російських окупантів населений пункт Іванівка, що на Херсонщині.
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