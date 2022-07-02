Украине удалось осуществить самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Домой удалось вернуть 144 воина, среди них – 95 героических защитников "Азовстали".

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Встреча освобожденного пограничника с женой

Среди освобожденных из российского плена героев был и пограничник Павел Пиковец. По прибытии в Украину его сразу увезли в больницу для прохождения дальнейшего лечения от ранения.

Вскоре в больницу приехала его жена. Их встреча – чрезвычайно светлый момент, который побуждает верить и делать все возможное для того, чтобы обнять любимых и родных как можно быстрее имели возможность все наши пленные герои.

Встреча пограничника с женой: видео

Война России с Украиной: последние события

Лукашенко продолжает попытки превзойти легендарного литературного героя барона Мюнхгаузена. Самопровозглашенный белорусский диктатор придумал "ракетную атаку Украины по Беларуси". Почему снаряды не "прилетели" ни в один из объектов? Оказывается, сработала та самая "легендарная белорусская ПВО", за которой охотятся все передовые страны.

Контрнаступление ВСУ на Юге проходит успешно. Нашим воинам удалось освободить от российских оккупантов населенный пункт Ивановка Херсонской области.

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