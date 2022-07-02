Про це розповів один зі звільнених прикордонників Павло Піковець. Відео, де герой про це говорив, оприлюднили 2 липня в Держприкордонслужбі.

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Дивилися, як на воїнів, – прикордонник

Чоловік 15 квітня пораненим повернувся до "Азовсталі" з бойового виходу. Його забрали в шпиталь, який базувався в укриттях заводу. Там медики провели йому операцію з вилучення осколків і поставили гіпс.

Після цього Павло перебував на оточеній промзоні, поки наші захисники не почали виходити звідти. Тоді прикордонника забрали в полон.

Хочеться це забути, як сон. Не скажу, що якісь тортури були. До нас – тих, хто з "Азовсталі" – якось ставилися по-іншому. Чи поважали, чи боялися – не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів,

– розповів звільнений захисник.

Він додав, що завжди мав надію, бо знав – має повернутися. "Я знав, до кого – до дружини та доньки", – підсумував оборонець "Азовсталі".

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Відбувся найбільший обмін полоненими

29 червня в ГУР повідомили, що провели найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Додому повернулися одразу 144 захисники України. Поміж них було 95 захисників "Азовсталі", які тримали оборону в оточенні ворога протягом кількох місяців.

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