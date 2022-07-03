Все пограничники вернулись домой с тяжелыми ранениями. Поэтому сейчас они находятся под наблюдением ведомственных медиков.

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Все пограничники имеют тяжелые ранения

На видео видно, в каком состоянии находятся защитники Украины. У многих нет конечностей, однако они наконец вернулись домой и находятся в заботливых руках.

В ведомстве подчеркнули, что ожидают возвращения остальных пограничников, которые все еще находятся в плену.

Напомним, в конце июня Украина и Россия провели самый масштабный обмен пленными. Домой вернулись сразу 144 защитника Украины, большинство из которых – защитники "Азовстали".

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

К слову, среди освобожденных пограничников был и Павел Пиковец. По прибытии в Украину его сразу увезли в больницу для прохождения дальнейшего лечения от ранения. К нему быстро приехала его жена. Она счастлива, что он наконец-то вернулся домой.

Кого удалось освободить из русского плена

В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 бойцов Военно-морских сил;

28 бойцов Вооруженных сил Украины;

17 бойцов Государственной пограничной службы Украины;

9 бойцов Территориальной обороны;

1 бойца Национальной полиции Украины.

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