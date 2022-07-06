Ответное видео пограничники показали вечером 5 июля. Его опубликовали на 132 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Пограничники показали часть борьбы на фронте

Как добывается наша свобода – на эксклюзивных кадрах бойцов сводного пограничного отряда с передовой,
– написали в Госпогранслужбе.

В частности, на опубликованных кадрах видно, как бойцы стреляют в сторону врага, а также оказывают первую помощь побратиму, получившему ранение руки.

Пограничники показали, как борются на фронте: смотрите видео

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