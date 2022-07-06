Ответное видео пограничники показали вечером 5 июля. Его опубликовали на 132 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Читайте также Таможенники рассказали о самом дорогом авто, которое ввезли в Украину по "нулевому растаможиванию"

Пограничники показали часть борьбы на фронте

Как добывается наша свобода – на эксклюзивных кадрах бойцов сводного пограничного отряда с передовой,

– написали в Госпогранслужбе.

В частности, на опубликованных кадрах видно, как бойцы стреляют в сторону врага, а также оказывают первую помощь побратиму, получившему ранение руки.

Пограничники показали, как борются на фронте: смотрите видео

Последние новости о деятельности пограничников на фронте

3 июля Госпогранслужба встретила первых 17 пограничников. Их освободили из плена во время масштабного обмена пленными.

2 июля украинские пограничники рассказали, что получили информацию о готовившемся к нападению на наше государство зенитно-артиллерийском подразделении российских военных. Дислоцируется подразделение в Московской области. На найденном накопителе более сотни гигабайтов данных об участии в учениях, состоявшихся в начале 2022 года, фото бойцов и их документы, а также данные о боевой готовности, картах и прочее.

В июне представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью остается напряженной. Однако его контролируют украинские пограничники. Тогда наши пограничники, ВСУ и другие силы сектора безопасности и обороны усилили это направление.

Смотрите также – Россия отводит войска от границы с Финляндией: видео