Внешний накопитель нашли в Черниговской области. На нем были документы одной из воинских частей России, которая участвовала в боевых действиях на территории Украины.

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Цифровой носитель содержал более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении России с местом дислокации в Московской области,
– рассказали пограничники.

Они отметили, что на диске есть документы по участию в учениях, которые прошли в начале 2022 года, фото бойцов и их документы, а также данные о боевой готовности, картах и т.д.

Отметим, что некоторые из документов имели гриф "секретно".

Обнаруженная информация поможет установить российских солдат, причастных к нападению на Украину.

Смотрите видео российских оккупантов, которые готовились к нападению на Украину:

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