Внешний накопитель нашли в Черниговской области. На нем были документы одной из воинских частей России, которая участвовала в боевых действиях на территории Украины.

Актуально Обстрел Славянска, почти 36 тысяч убитых оккупантов: основное за 129 день войны

Цифровой носитель содержал более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении России с местом дислокации в Московской области,

– рассказали пограничники.

Они отметили, что на диске есть документы по участию в учениях, которые прошли в начале 2022 года, фото бойцов и их документы, а также данные о боевой готовности, картах и т.д.

Отметим, что некоторые из документов имели гриф "секретно".

Обнаруженная информация поможет установить российских солдат, причастных к нападению на Украину.

Смотрите видео российских оккупантов, которые готовились к нападению на Украину:

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По состоянию на утро 2 июля украинские защитники ликвидировали уже около 36 тысяч российских оккупантов. Только за минувшие сутки они уничтожили 120 вражеских бойцов, 4 танка, боевую бронированную машину, 4 артиллерийские системы, 8 беспилотников, крылатую ракету и 4 единицы автомобильной техники. Наибольшие потери войско захватчиков понесло на Бахмутском направлении.

Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Славянск в Донецкой области. В результате атаки погибли 4 мирных жителя, а еще 7 – получили ранения.

Беларусь решила продлить военные мобилизационные учения, которые должны были завершиться 1 июля, еще на 9 дней. Кроме того, с территории страны запретили выезжать медикам.

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